"Не надо спешить с выводами": экс-глава ДонОГА оценил рассекречивание "народного мэра Горловки"

Он также призвал украинцев воздержаться от окончательных выводов относительно этой истории.

Независимо от того, что побудило бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюху заявить о сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны, обществу стоит пока воздержаться от категоричных выводов. В любом случае, такое "рассекречивание" должно быть вызвано серьезными основаниями – и несет угрозу для самого разведчика.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"Хочу подчеркнуть, что следует отнестись к ситуации осторожно. Пока остается много неточностей – не стоит ни превозносить Матюху до уровня национального героя, ни критиковать и преуменьшать его заслуги перед государством. Почему он вернулся – вопрос спорный. Возможно, боялся разоблачения. Возможно, человек просто устал. И то, и другое – вполне естественно", – убежден Жебривский.

Политик отметил: независимо от причин, такое раскрытие – достаточно опасный шаг.

"Относительно афиширования своего прошлого как разведчика – да, это действительно очень рискованно, особенно если учитывать трагическую и не случайную гибель национального героя Максима Шаповала. Никто не знает наверняка, я могу лишь высказать свои предположения относительно причин, которые побудили Матюху это сделать. Его семья все это время находилась в Украине, поэтому можно себе представить, сколько грязи на нее вылили из-за того, что отец – сепаратист. Возможно, “раскрыть карты” пришлось именно для того, чтобы “отбелить” свое имя... Но вероятнее всего, что о работе этого мужчины стало известно, и обнародование необходимо было как предупреждение удара", – перечислил он возможные причины публичности Матюхи.

Он также призвал украинцев воздержаться от окончательных выводов относительно этой истории до выяснения крайне важных моментов.

"Остается множество неясностей. Поэтому единственное, что могу посоветовать всем неравнодушным к этому вопросу, – не спешить с выводами. Стоит послушать, что говорит ГУР, послушать, что говорит сам Матюха, а дальше уже на основании этих заявлений делать анализ. Не будем слишком категоричными – вполне возможно, что это правда. Ведь среди тех людей, что работают на Россию, порой случаются те, кто параллельно подрабатывает на Украину. И, поверьте, даже такие неопределенные полуроссияне-полуукраинцы – это лучше, чем жестокие и 100-процентные враги украинского народа", – подытожил Жебривский.

Напомним, на днях информационное пространство всколыхнула новость, что бывший народный мэр оккупированной Горловки Эдуард Матюха сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. После возвращения на подконтрольную Украине территорию он рассказал об этом сотрудничестве и озвучил некоторые данные, которые передавал украинской разведке.