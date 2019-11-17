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Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

19:14, 17 ноября 2019
Война
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Сегодня у защитников Украины без потерь / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, три обстрела оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалеку от Крымского, возле Луганского и Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики также трижды обстреляли позиции Объединенных сил: возле Новомихайловка, вблизи Красногоровки и неподалеку от Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Теги: #боевики обстреливают ВСУ#день в АТО