Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

Противник обстрелял украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, три обстрела оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалеку от Крымского, возле Луганского и Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики также трижды обстреляли позиции Объединенных сил: возле Новомихайловка, вблизи Красногоровки и неподалеку от Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.