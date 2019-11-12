Разведение сил на Донбассе: как происходил процесс отвода войск возле Петровского (фоторепортаж)

9 ноября началось разведение сил и средств на участке № 3 линии соприкосновения на Донбассе - в Петровском и Богдановке.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала вопрос о начале отвода сил и средств в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Информацию о начале разведения сил подтвердили в ОБСЕ.

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Боевики «ДНР» заявили, что полностью покинули район разведения сил в Петровском по состоянию на 15:00 9 ноября.

11 ноября в пресс-центре ООС объявили о завершения практической фазы разведения сил на участке № 3.

По данным пресс-центра ООС, 12 ноября по графику на участке разведения № 3 начнется разминирование участка расчетам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.