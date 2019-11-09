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Штаб ООС сообщил о потерях вооруженных сил России на Донбассе за неделю

19:08, 09 ноября 2019
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы», - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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Теги: #Донбасс#война