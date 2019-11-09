Штаб ООС сообщил о потерях вооруженных сил России на Донбассе за неделю

В частности, 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы.

За последнюю неделю потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 30 человек. Читайте такжеОккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе - ВСУ понесли потери Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. «По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов были ликвидированы», - говорится в сообщении. Как отметили в штабе, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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