Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

В штабе ООС считают, что такие действия свидетельствуют о том, что оккупанты пытаются скрыть свою деятельность на оккупированной территории.

Оккупационные войска на Донбассе сегодня обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают намеренно грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

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«Сегодня представители миссии с помощью беспилотника типа «Квадро» наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12:09 противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут - еще пять очередей», - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты пытались повлиять на работу БПЛА «средствами радиоэлектронной борьбы».

Отмечается, что представители миссии ОБСЕ, чтобы предотвратить потерю беспилотного летательного аппарата, вынуждены были посадить его в месте взлета, в районе Чермалыка.

«Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою противозаконную деятельность на временно оккупированной территории Украины», - отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что с начала 2019 года подтверждено 16 погибших и 121 раненых гражданских лиц на Донбассе.