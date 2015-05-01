За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных
13:18, 01 мая 2015Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих.
В зоне АТО - двое погибших / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в ходе боевых столкновений погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.
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