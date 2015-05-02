Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли силы АТО в Песках, Широкино и Авдеевке

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В ходе вооруженных провокаций боевики 7 раз применяли минометы калибра 120 миллиметров, дважды – артиллерию калибра 122 миллиметра, что является нарушениями Минских договоренностей. Огню из тяжелой артиллерии подверглись позиции сил АТО в районе населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Трехизбенка и Широкино. Кроме того, боевики провели 8 обстрелов из 82-миллиметровых минометов.

«На Донетчине бандформирования провели обстрел наших позиций близ Авдеевки из миномета калибра 120 миллиметров, а также из артиллерии калибра 122 миллиметра и танка. С 22.14 до 22.40 недалеко от поселка Пески произошло боевое столкновение. Личный состав нашего опорного пункта плотным огнем из стрелкового оружия отбросил нападавших», - говорится в сообщении пресс-центра.

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На Луганщине наиболее интенсивный огонь в сторону сил АТО боевики вели в районе Трехизбенки с применением 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулемета.

«Также в указанный период в небе Донецкой области наши подразделения зафиксировали пролеты 8 беспилотников противника», - сообщил пресс-центр АТО.