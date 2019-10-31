В РФ заявили о желании развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе

В РФ надеются, что "Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов".

Россия хочет добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером пресс-конференции в Москве.

"Мы движемся в правильном направлении, но надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, это всего три небольших пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушение режима прекращения огня", - сказал он.

Лавров напомнил, что договоренность о разведении средств касается всего трех участков – Станицы Луганской, Петровского и Золотого - и была достигнута более трех лет назад на саммите "нормандской четверки" в Берлине.

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"С тех пор все эти годы при "режиме Порошенко" создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусные причины, которые отодвигали начало самых первых шагов по разведению сил и средств. С приходом президента Зеленского ситуация действительно изменилась", - отметил Лавров.

"В Станице Луганской разведение, пусть и не сразу и не просто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - добавил Лавров.