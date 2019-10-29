Оккупанты палят по украинским военным из запрещенного оружия, за сутки – 16 нарушений "тишины"

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди защитников Украины не зафиксировано.

На протяжении прошлых суток, 28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел 8 обстрелов: дважды неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза возле Гнутового – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного и Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия; возле Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В пределах действия оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов: пять раз возле Золотого-4 (вне участка разведения) – из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Луганского – из АГС; неподалеку Попасной – из стрелкового оружия; возле Травневого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было.

Как сообщал УНИАН, в течение воскресенья, 27 октября, вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня.