За сутки на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики продолжают использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В воскресенье, 27 октября, вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в утренней сводке.

Читайте такжеВ день визита Зеленского на Донбасс боевики обстреляли позиции ОС более 20 разОтмечается, что противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы неподалеку от Березового, Лебединского, Марьинки, Водяного, Новолуганского, Луганского, Золотого-4 (вне участка разведения), Майского, а также Крымского.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала 28 октября вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня – возле Золотого-4 (вне участка разведения) и вблизи Майского. Потерь не зафиксировано.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 октября вооруженные формирования на востоке Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня.