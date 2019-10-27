Ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого - полиция

В МВД отметили, что по состоянию на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Катериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Катериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работают 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Троян.

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Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя на своей странице в Facebook видео о пребывании главы государства в Золотом, заявил, что оно "позволяет наконец понять все: как там на самом деле, как живут и что говорят люди, чего они боятся и чего они хотят".

"Смотрите, что там делал президент, о чем говорил и с кем. И почему говорил именно так, как говорил", - написал Тимошенко.

"Кстати, оружие, которого вчера якобы "не было" - сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

По его мнению, "может, хоть эта ситуация чему-то нас научит? Например, тому, что не надо бить тревогу измены, пока толком не разобрался в ситуации?".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние 1 километр от линии разграничения.

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Разведение должно начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.

7 октября руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

В Офисе президента подчеркнули, что разведение сил вблизи Золотого на Луганщине невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот процесс отложен.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.