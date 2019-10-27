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В оккупированном Донецке взорвали вышку сотовой связи

14:15, 27 октября 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщают «Новости Донбасса», боевики «ДНР» называют происходящее диверсией.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», - говорится в сообщении «минсвязи ДНР».

Отмечается, что боевики обустроили средства связи на базах украинских телекоммуникационных операторов, среди которых «Киевстар».

Ранее в «ДНР» сообщили о приезде в Донецк кремлевского куратора Суркова.

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Теги: #Донбасс#война