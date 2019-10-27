В оккупированном Донецке взорвали вышку сотовой связи

В "Минсвязи ДНР" говорят о деградации сервисов мобильной связи.

В подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.

Читайте такжеВ день визита Зеленского на Донбасс боевики обстреляли позиции ОС более 20 раз

Как сообщают «Новости Донбасса», боевики «ДНР» называют происходящее диверсией.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», - говорится в сообщении «минсвязи ДНР».

Отмечается, что боевики обустроили средства связи на базах украинских телекоммуникационных операторов, среди которых «Киевстар».

Ранее в «ДНР» сообщили о приезде в Донецк кремлевского куратора Суркова.