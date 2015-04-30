Боевики обстреляли Пески: ранена женщина

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Местная жительница 1966 года получила осколочное ранение груди... Пострадавшая была доставлена в больницу в город Селидово", - говорится в сообщении.

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По факту обстрела следственным отделом Селидовского ГО открыто уголовное производство по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.