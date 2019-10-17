Не было ни родственников, ни близких: стало известно имя погибшего на Донбассе защитника

Степан Крыль был уроженцем Луганщины, воевал в ВСУ с 2015 года.

Вечером 16 октября от пули снайпера боевиков погиб старший матрос 36-й бригады морской пехоты Степан Криль.

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Об этом говорится в сообщении на странице пехоты в Facebook.

Мужчина родился в Луганской области, в 2015 году стал на защиту Украины.

По информации коллег, Степан Крыль был полным сиротой, у него не было родственников.

Похоронят бойца в родном селе Чмыривка на военном кладбище. Время и дата церемонии пока не известны.

Как сообщал УНИАН, в зоне боевых действий на Донбассе 16 октября боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один – получил ранения.