Минобороны о разведении войск: ВСУ будут действовать адекватно в случае возвращения войск оккупантов

В Минобороны отметили, что вопросы защиты гражданского населения есть и будут оставаться приоритетными для украинских воинов.

В Минобороны Украины объяснили, что при планировании процесса разведения командованием Вооруженных сил были учтены различные сценарии развития событий, и в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

Об этом говорится в разъяснении Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

«Вооруженные силы Украины, для которых обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан являются высшей ценностью (после разведения войск - УНИАН) будут продолжать оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, как отмечают в Минобороны, будут иметь продолжение проекты по восстановлению инфраструктуры.

Также отмечается, что при планировании процесса разведения командованием ВСУ были учтены различные сценарии развития событий.

«В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно», - подчеркнули в Минобороны.

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Кроме того, в оборонном ведомстве пояснили, что вопрос защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия, и вопрос консолидации усилий по надежной защите людей, проживающих вплотную к линии разграничения, есть и будут оставаться приоритетными для украинских воинов.

«Зная цену и усилия, которые были положены на удержание каждого метра украинской земли, военнослужащие ВСУ остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Армия продолжит стоять на защите суверенитета, давая возможность дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины», - добавили в Минобороны, отметив, что украинские военные имеют определенное законодательством право применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.

В июне 2019 года состоялось разведение подразделений Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

1 октября на заседании ТКГ стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал, что на безопасности местного населения разведения войск не отразится.