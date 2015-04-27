Боевики запрашивают режим прекращения огня под Мариуполем для подвоза боеприпасов

Запрос о прекращении огня со стороны незаконных вооруженных формирований "ДНР" стал привычной обманной тактикой.

Об этом сообщил руководитель кризисного центра "Оборона Мариуполя" Роман Соколов, передает 0629.

"Противник начал применять тактику запрашивания режима прекращения огня, который сам же и нарушает спустя короткий промежуток времени. Как правило, такие «перемирия» редко дотягивают до 30 минут. Обычно противник использует это время для подвоза боеприпасов к своим позициям и эвакуации раненых с поля боя",- заявил Соколов.

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Руководитель кризисного центра "Оборона Мариуполя" уточнил, что, несмотря на эти «нововведения» и нарушения международных договоренностей, ВСУ сдерживает огневую мощь противника.

"Согласно минскому договору бойцы сил АТО вправе отвечать агрессору только из стрелкового вооружения и максимум из 82-миллиметровых минометов. Тяжелое вооружение украинской стороной не используется", - подчеркнул он.