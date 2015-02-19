Порошенко: боевики с самого начала нарушили договоренность о прекращении огня
01:16, 19 февраля 2015Политика
2440 0
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что боевики с самого начала действия режима прекращения огня нарушили эту договоренность.
Порошенко заявляет, что боевики с самого начала действия режима прекращения огня нарушили эту договоренность / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду вечером.
”С первой же минуты поддерживаемые Россией боевики и российские военные не придерживались режима прекращения огня”, - заявил он.
Читайте такжеВ Минске Россия требовала установить режим прекращения огня через 20 дней - Порошенко
Порошенко добавил, что основная концентрация обстрелов осуществлялись на Дебальцевском плацдарме.
Президент подчеркнул, что Украина всегда оставалась сторонницей мира и мирного разрешения кризиса в Донецкой и Луганской областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter