Порошенко: боевики с самого начала нарушили договоренность о прекращении огня



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду вечером.

”С первой же минуты поддерживаемые Россией боевики и российские военные не придерживались режима прекращения огня”, - заявил он.

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Порошенко добавил, что основная концентрация обстрелов осуществлялись на Дебальцевском плацдарме.

Президент подчеркнул, что Украина всегда оставалась сторонницей мира и мирного разрешения кризиса в Донецкой и Луганской областях.