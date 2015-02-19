Порошенко: боевики с самого начала нарушили договоренность о прекращении огня

01:16, 19 февраля 2015
Политика
2440 0

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что боевики с самого начала действия режима прекращения огня нарушили эту договоренность.

Фото УНІАН


Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду вечером.

”С первой же минуты поддерживаемые Россией боевики и российские военные не придерживались режима прекращения огня”, - заявил он.

Читайте такжеВ Минске Россия требовала установить режим прекращения огня через 20 дней - Порошенко

Порошенко добавил, что основная концентрация обстрелов осуществлялись на Дебальцевском плацдарме.

Президент подчеркнул, что Украина всегда оставалась сторонницей мира и мирного разрешения кризиса в Донецкой и Луганской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter