СМИ: Руфер Mustang Wanted воюет в Широкино
13:39, 27 апреля 2015Война
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Раскрасивший звезду в национальные цвета Украины руфер сейчас воюет в "Азове".
Руфер Мустанг воюет в "Азове", сообщают СМИ / facebook.com/mustang.wanted.25
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу полка "Азов".
"Mustang Wanted (Павел Геннадьевич Ушивец) украинский руфер в данный момент находится в Широкино и в звании рядового воюет в составе полка "Азов", - сказано в сообщении.
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