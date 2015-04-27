СМИ: Руфер Mustang Wanted воюет в Широкино

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу полка "Азов".

"Mustang Wanted (Павел Геннадьевич Ушивец) украинский руфер в данный момент находится в Широкино и в звании рядового воюет в составе полка "Азов", - сказано в сообщении.

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