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В МИД РФ заявили о нежелании Украины разводить силы в Петровском и Золотом

16:04, 11 октября 2019
Война
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фото УНИАН

Об этом сообщается на официальной странице МИД России в Facebook со ссылкой на заместителя постоянного представителя России при ОБСЕ Владимира Жеглова.

"Вопреки договоренностям, достигнутым 1 октября в Минске между представителями Киева, Донецка и Луганска, Украина отложила на неопределенный срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом", - говорится в сообщении.

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При этом заявляется, что пока власти Украины не спешат с выполнением договорённостей по Донбассу, а на авансцену пытаются выйти националисты.

Отмечается, что руководство Украины продолжает практику "заматывания" политических аспектов урегулирования. В Киеве уже не скрывают, что согласование "формулы Штайнмайера" рассматривалось исключительно в контексте проведения саммита в "нормандском формате".

"Формула Ф.-В.Штайнмайера" - о механизме введения в действие особого статуса Донбасса. Это конкретные политические обязательства, которые теперь Киеву предстоит имплементировать в национальное законодательство", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за сутки, 9 октября, российские наемники, нарушая минские договоренности, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

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Теги: #МИД России#разведение сил на Донбассе