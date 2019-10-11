В МИД РФ заявили о нежелании Украины разводить силы в Петровском и Золотом

По мнению российской стороны, руководство Украины продолжает практику "заматывания" политических аспектов урегулирования.

В МИД РФ заявили, что Украина отложила на неопределённый срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом.

Об этом сообщается на официальной странице МИД России в Facebook со ссылкой на заместителя постоянного представителя России при ОБСЕ Владимира Жеглова.

"Вопреки договоренностям, достигнутым 1 октября в Минске между представителями Киева, Донецка и Луганска, Украина отложила на неопределенный срок разведение сил и средств в Петровском и Золотом", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРазведение сил в ООС: Путин начал давить на Зеленского

При этом заявляется, что пока власти Украины не спешат с выполнением договорённостей по Донбассу, а на авансцену пытаются выйти националисты.

Отмечается, что руководство Украины продолжает практику "заматывания" политических аспектов урегулирования. В Киеве уже не скрывают, что согласование "формулы Штайнмайера" рассматривалось исключительно в контексте проведения саммита в "нормандском формате".

"Формула Ф.-В.Штайнмайера" - о механизме введения в действие особого статуса Донбасса. Это конкретные политические обязательства, которые теперь Киеву предстоит имплементировать в национальное законодательство", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за сутки, 9 октября, российские наемники, нарушая минские договоренности, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.