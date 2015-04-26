За сутки на Донбассе погиб военный, семеро получили ранения

За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, семеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

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"За сутки в результате активных боевых действий один украинский воин погиб, еще семеро получили ранения", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заверил, что Вооруженные силы Украины будут четко придерживаться Минских договоренностей, и не будут идти в наступление, но в условиях наступления боевиков он не исключает введения военного положения.