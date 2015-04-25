Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, ВСУ не пойдут в наступление первыми - Порошенко

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

На вопрос, может ли такое усиление украинской армии давать надежду на освобождение Донбасса уже в ближайшее время, президент ответил: "Очень надеюсь, что скоро будем видеть украинские территории освобожденными, но еще раз подчеркиваю - Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, поэтому в наступление украинские ВСУ первыми не пойдут".

Также Порошенко отметил, что целью проведения таких масштабных военно-технических учений, которые прошли сегодня на полигоне близ Николаева, является укрепление обороноспособности нашего государства.

Глава государства отметил профессионализм и высокий уровень подготовки всех присутствующих на полигоне военнослужащих, значительная часть из которых - мобилизированные.

Читайте такжеПорошенко: Николаев стал надежным форпостом на юге Украины"Львиная часть военнослужащих относится к четвертой волне мобилизации. Посмотрите, какой высокий уровень был достигнут за полтора-два месяца", - сказал Порошенко представителям СМИ.

"Мы готовимся к обороне своей страны. На территории Украины сейчас находится агрессор, враг, и мы должны сделать все возможное на своем участке для того, чтобы обеспечить эффективную защиту. Те, кто сегодня принимал участие в этих учениях, ярко продемонстрировали высокий уровень", - сказал глава государства.

«Украинская армия сегодня одна из самых боеспособных», - подчеркнул Порошенко.

В то же время президент отметил, что, несмотря на укрепление войска, Украина неуклонно придерживается обязательств в соответствии с Минских договоренностей, что было засвидетельствовано и независимыми наблюдательными миссиями, противник, наоборот, нарушает все договоренности, не допускает наблюдательную миссию ОБСЕ. Именно такое поведение врага и дает Украине дополнительные основания для повышения обороноспособности.

«Должны в любой момент иметь возможность отразить удары врага»,- отметил Порошенко.