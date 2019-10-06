Разведение войск: Разумков объяснил, кто обеспечит безопасность на линии разграничения

Спикер парламента надеется, что к обеспечению безопасности местных жителей присоединятся также представители ОБСЕ.

Вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия Украины.

Об этом в интервью телеканалу «Україна» сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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«Никто не сдает свою территорию, никто не сдает своих граждан. На той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории», - подчеркнул он.

Разумков отметил, что это украинская территория и на ней будут храниться законы Украины, а «за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства».

«Это нормальный процесс. Я уверен, что к нему присоединятся и представители ОБСЕ и, возможно, журналисты», - отметил председатель ВР.

Также он добавил, что «мы таким образом, к сожалению, не скоро сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет», но будет возможность начать реализовывать Минские договоренности, чтобы вернуть оккупированные территории.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы об урегулировании ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил произошло в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.

В июне 2019 года состоялось разведение подразделений Вооруженных сил Украины и боевиков неподалёку от Станицы Луганской.

1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Президент Владимир Зеленский гарантировал, что на безопасности местного населения разведение войск не скажется.