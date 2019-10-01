На Донбассе с начала суток боевики 8 раз нарушили режим тишины
На Донбассе с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом пресс-секретарь пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.
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По ее словам, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку от Золотого и Богдановки.
Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет, добавила пресс-секретарь.
Напомним, в понедельник, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.