На Донбассе с начала суток боевики 8 раз нарушили режим тишины

Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

На Донбассе с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-секретарь пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.

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По ее словам, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку от Золотого и Богдановки.

Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет, добавила пресс-секретарь.

Напомним, в понедельник, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.