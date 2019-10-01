Сутки в ООС: 19 обстрелов, один военнослужащий ранен

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В понедельник, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник задействовал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новомихайловки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Опытного и Марьинки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новозвановки – из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцево – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Шумов – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.