За жизнь боролись более двух недель: в Днепре умер тяжелораненый 24-летний военный (видео)

Вражеский снайпер попал Владимиру Аджавенку в голову на Донбассе еще 11 сентября.

В Днепре в реанимации скончался тяжелораненый сержант 56-й мотопехотной бригады Владимир Аджавенко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ "ЛНР" пять детей подорвались на гранате

Погибшему было 24 года. Вражеский снайпер попал Аджавенко в голову на Донбассе еще 11 сентября. Пуля вошла под левым глазом и вышла через висок, раздробила кости черепа и серьезно повредила мозг.

Бойца в критическом состоянии на вертолете доставили с передовой в Днепр. Сразу же ему перелили более литр крови, оперировали несколько бригад хирургов. Врачи боролись за жизнь военного до последнего, но спасти жизнь Владимира Аджавенко не удалось.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Защитнице Украины был только 21 год.