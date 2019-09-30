За жизнь боролись более двух недель: в Днепре умер тяжелораненый 24-летний военный (видео)
11:42, 30 сентября 2019Война
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Вражеский снайпер попал Владимиру Аджавенку в голову на Донбассе еще 11 сентября.
Сержант умер в результате вражеского ранения на Донбассе / фото: ВСУ / Минобороны
В Днепре в реанимации скончался тяжелораненый сержант 56-й мотопехотной бригады Владимир Аджавенко.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Погибшему было 24 года. Вражеский снайпер попал Аджавенко в голову на Донбассе еще 11 сентября. Пуля вошла под левым глазом и вышла через висок, раздробила кости черепа и серьезно повредила мозг.
Бойца в критическом состоянии на вертолете доставили с передовой в Днепр. Сразу же ему перелили более литр крови, оперировали несколько бригад хирургов. Врачи боролись за жизнь военного до последнего, но спасти жизнь Владимира Аджавенко не удалось.
В Днепре в реанимации скончался тяжелораненый сержант 56 мотопехотной бригады
Как сообщал УНИАН, на Донбассе 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Защитнице Украины был только 21 год.
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