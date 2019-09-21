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За сутки четверо украинских бойцов получили травмы и ранения на Донбассе

08:22, 21 сентября 2019
Война
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На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных / фото Министерство обороны Украины

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Новолуганское, Крымское, Южное, Станица Луганская, Майорск, Новозвановка.

"За минувшие сутки три военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевое травмирование", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ООС возле Водяного и Лебединского.

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Теги: #война на Донбассе#раненые военные