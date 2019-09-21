За сутки четверо украинских бойцов получили травмы и ранения на Донбассе

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 20 сентября, боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Новолуганское, Крымское, Южное, Станица Луганская, Майорск, Новозвановка.

"За минувшие сутки три военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевое травмирование", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ООС возле Водяного и Лебединского.