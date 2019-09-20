Боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов позиций Объединенных сил: трех военных ранили

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил, противник обстреливал позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали позиции украинских защитников семь раз - дважды вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска, а также недалеко от Новогнатовки с направления Стилы, Красногоровки с направления Старомихайловки, Марьинки с направления Александровки, Водяного с направления Ужовки и вблизи Павлополч с направления Украинского.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрелы позиций бойцов Вооруженных сил Украины недалеко от Новолуганског с направлени Доломитного, вблизи Крымского с направления Донецкого и недалеко от Южного с направления шахты им. Гагарина.

"На протяжении текущих суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не было.