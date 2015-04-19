За сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных, погибших нет - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения", - сказал Лысенко.

Кроме того, на протяжении минувших суток российско-террористические группировки 50 раз совершили обстрелы позиций украинских военных в зоне АТО, в том числе с запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной, но она контролируется украинскими военными. За минувшие сутки боевики 50 раз совершили обстрелы практически по всей линии разграничения. При этом 1/3 обстрелов проводилась с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями - со 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых артиллерийских орудий", - сказал Лысенко.

Он добавил, что боевики также трижды применяли танки в районе населенного пункта Пески.