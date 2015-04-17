Украина назвала условие демилитаризации Широкино

Об этом сообщает сайт Министерства обороны.

"Представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) совершили очередную рабочую поездку в населенный пункт Широкино, Донецкой области. Ее целью стало определение дополнительных мер для полного прекращения огня на проблемных участках линии разграничения сторон в Широкино и прилегающих к нему районах", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ намерена установить круглосуточное наблюдение в районе ШирокиноКроме того, обсуждались вопросы демилитаризации этого населенного пункта и размещения в нем постоянно действующего пункта наблюдения в составе представителей Вооруженных Сил Украины, вооруженных сил РФ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Во время трехсторонней рабочей встречи заместителя руководителя СММ ОБСЕ Александру Хугу были представлены основные положения предложений украинской части СЦКК по демилитаризации Широкино. Украинская сторона отметила, что готова обеспечить демилитаризацию зоны при условии соблюдения полного прекращения огня в течение определенного времени. Среди прочего, это даст возможность развернуть постоянно действующий пункт наблюдения" , - говорится в сообщении.

Кроме того, было обсуждено предложение украинской части СЦКК о введении в этом населенном пункте веб-камер. Это позволило бы СММ ОБСЕ более эффективно осуществлять контроль за прекращением огня.

Ранее полк "Азов" выступил против демилитаризации Широкино, назвав его безответственным и вредным шагом