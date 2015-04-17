"Азов" выступил против демилитаризации Широкино

Об этом сказано в заявлении полка на странице в Facebook.

"Широкино - это стратегическая возвышенность и огневая позиция, с которой враг регулярно совершал артиллерийские обстрелы мирного Мариуполя. Именно отсюда 24 января был нанесен удар по микрорайону Восточный (согласно отчету СММ ОБСЕ, обстрел осуществлялся из населенных пунктов Заиченко и Октябрь, расположенных в нескольких километрах на северо-восток от Широкино - ред.), в результате чего 31 мирный житель погиб, 120 получили ранения, а десятки домов были разрушены. Это преступление враг совершил в период так называемого режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

Как сказано в заявлении, после Широкинской операции полка "Азов" при поддержке ВСУ село перешло под контроль Украины, благодаря чему была отодвинута линия фронта, стали невозможными дальнейшие обстрелы Мариуполя, спасено гражданское население большого города и остановлено наступление агрессора на стратегическом направлении.

"Этот успех окроплен кровью наших собратьев. Отвод украинских войск и организация пункта по мониторингу прекращения огня в Широкино означает потерю этой украинской территории даже при условии присутствия там миссии ОБСЕ. А отдать Широкино - это добровольно открыть ворота до Мариуполя. Под угрозой окажутся почти полмиллиона его жителей. Государство рискует потерять важные стратегические объекты промышленности, расположенные в городе", - заявили в полку.

Читайте такжеПредставители Украины, России и ОБСЕ обсудили вопросы демилитаризации Широкиного - пресс-центр АТОКак отмечают в "Азове", отвод войск из Широкино противоречит Минским договоренностям, поскольку в соответствии с ними под контролем Украины должно находиться не только Широкино, но и расположенная к востоку от него Саханка. Также в заявлении обращают внимание на то, что "одним из ключевых принципов Хельсинских соглашений является территориальная целостность стран-членов ОБСЕ", а потому наблюдатели должны были бы настаивать на полном выводе всех российских оккупационных войск, а не заставлять украинские войска оставлять стратегические позиции.

"Мы, бойцы полка "Азов", призываем Главнокомандующего и высшее руководство государства не допустить роковой ошибки и не бросать Широкино и Мариуполь на произвол судьбы. Убеждены - это направление нуждается в усилении обороны, а не отводе войск", - говорится в заявлении.