Россия проводит аттестацию офицеров на оккупированном Донбассе - разведка

Особое внимание обращается на выявление наркозависимых лиц.

Командование ВС РФ начало масштабные мероприятия по аттестации офицерского состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на украинскую разведку.

В частности, по его словам, сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. «В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых лиц», - отметил Гуцуляк.

Кроме того, сообщил пресс-секретарь Минобороны, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск с целью определения их потребностей по обеспечению деятельности в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 9 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое ранение.