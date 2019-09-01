Под Мариуполем задержали шестерых пособников оккупантов

Задержанные пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами.

За прошедшие сутки на блокпостах вблизи Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали шесть человек, причастных к незаконным вооруженнм формированиям.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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«Вчера во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных близ Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали двух женщин и четырех мужчин - жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям», - говорится в сообщении.

Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами.

В целом, сказано в сообщении, за прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, нацгвардейцами было задержано 10 лиц, совершивших административные правонарушения, девять – уголовные правонарушения, а также девять – причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.