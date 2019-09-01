Ремонт моста в Станице Луганской "забуксовал": боевики не дают гарантий безопасности

Накануне оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста представителям «Укртрансмоста».

Боевики отказались предоставить гарантии безопасности для проведения работ возле моста в Станице Луганской.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста, на участке разведения №1 Станица Луганская, представителям «Укртрансмоста».

«В связи с этими обстоятельствами представители «Укртрансмоста» вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает украинская сторона СЦКК, на сегодняшний день был запланирован демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного заграждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора.

Сегодня утром представителями украинской стороны СЦКК была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрирована готовность расчетов к проведению работ по обследованию участка местности возле моста, разборки и расчистки завалов разрушенной части моста.

«Через СММ ОБСЕ к НЗФ РФ была доведена наша готовность к проведению работ, на что был получен отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдение боевиками своих обязательств по восстановлению инфраструктуры в этом районе.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российских оккупационных войск в районе Станицы Луганской начался 26 июня и завершился 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановление.

1 августа украинские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.