Оккупанты сегодня 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Террористы обстреливали позиции украинских бойцов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили четыре обстреа позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – пять.