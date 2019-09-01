Оккупанты сегодня 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе
21:19, 01 сентября 2019Война
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Террористы обстреливали позиции украинских бойцов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
REUTERS
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили четыре обстреа позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – пять.
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