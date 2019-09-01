Боевики обстреливали позиции ОС на Донбассе из артиллерии и минометов, ранен украинский военный

Боец ВСУ получил ранения средней степени тяжести.

За минувшие сутки, 31 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранения средней степени тяжести.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг нарушил режим тишины 1 раз.

Напомним, 30 августа, один военнослужащий ООС погиб при выполнении боевого задания, еще один получил ранения.