Боевики на Донбассе сегодня 9 раз нарушили режим тишины

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: рядом с Марьинкой в направлении Александровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды - неподалеку Водяного в направлении Ужовки - из гранатометов различных систем; вблизи Новогнатовки в направлению Стилы - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Гнутово в направлении Заиченково - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В то же время, как сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли позиций украинских военных: дважды - вблизи Южного в направлении шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Луганского в направлении Нижнего Лозового - из крупнокалиберных пулеметов.

О погибших или раненых украинских бойцах не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.