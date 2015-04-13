За сутки на Донбассе погиб один военный, шестеро получили ранения - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля с 18:00 до 00:00 боевики совершили 18 обстрелов украинских военных в зоне АТО.

Наиболее интенсивный огонь враг вел в Донецкой области. Из артиллерии калибра 122 миллиметра, танков, минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник 7 раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Опытное, 6 раз - в районе населенного пункта Широкино, 4 раза - в районе Песков

Напомним, за сутки 11-12 апреля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих не было, двое украинских бойцов получили ранения.