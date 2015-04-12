Горячая Пасха в Песках: силы АТО отчитались об уничтожении российского танка
Также отмечается, что утром Пески обстреливали 5 часов.
Украинские военнослужащие в воскресенье, когда отмечается праздник Пасхи, продолжают держать оборону на линии разграничения на Донбассе.
В районе Песок уничтожен вражеский танк. Об этом сообщил начальник штаба батальона ОУН Богдан Тыцький, передает Апостроф.
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«Пески. Горячая и тяжелая Пасха. Еще с ночи нас начали накрывать артиллерией. Затем по нам начали работать танки и многое другое. Одновременно с разных сторон. Один российский танк подбили», - написал Тыцький на своей страничке в Facebook.
Піски. Гарячий і важкий Великдень.Ще з ночі нас почали накривати артилерією. Потім по нас почали працювати танки і баг...Posted by Богдан Тицький on 12 квітня 2015 р.
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В то же время, пресс-служба отдельной сотни «Крым» в Facebook проинформировала: «Сегодня с 6 часов утра идет плотный миномётный обстрел (120мм).пос. Пески, обстрел не прекращается уже 5 часов. Потерь среди личного состава нет, разрушенных позиций тоже».
Сегодня с 6 часов утра идет плотный миномётный обстрел (120мм).пос. Пески, обстрел не прекращается уже 5 часов. Потерь среди личного состава нет, разрушенных позиций тоже.Posted by Окрема сотня «Крим» on 12 Апрель 2015 г.
Ранее сообщалось, что за сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных.