Появилось видео самой успешной операции ВСУ на Донбассе: минус 20 оккупантов и уничтоженная техника
Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за время войны на Востоке Украины.
Всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и бойцам из 54-й механизированной бригады, чтоб враг на себе прочувствовал всю силу и мощь украинской пехоты, пишет волонтер на своей странице в Facebook.
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"Вовремя полученная информация из штаба ОТУ "Пивнич" о концентрации сил врага, грамотно и скрытно проведенная разведка беспилотниками, и дронами, начало операции в самое неожиданно время для врага, удар с разных мест и с разной дистанции, быстрота и частота ударов, и постоянно корректируемый огонь с воздуха - вот в чем залог успеха", - отметил он.
По словам Мысягина, в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику, находящуюся там:
зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
командно-штабную машину;
БМП - 2 шт.;
грузовики "УРАЛ" - 6 шт. уничтожено, 5 шт. подбито;
грузовики "КАМАЗ" - 4 шт. уничтожено, 1 шт. подбито;
грузовой кран;
армейский джип;
"Потери личного состава у террористов составили около 20 человек убитыми, 11 человек ранеными", - отметил волонтер.
Как сообщал пресс-центр ООС, боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, ранен военный.