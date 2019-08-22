Появилось видео самой успешной операции ВСУ на Донбассе: минус 20 оккупантов и уничтоженная техника

Операция бойцов была проведена в середине июля, за неделю до оглашения перемирия.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за время войны на Востоке Украины.

Всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и бойцам из 54-й механизированной бригады, чтоб враг на себе прочувствовал всю силу и мощь украинской пехоты, пишет волонтер на своей странице в Facebook.

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"Вовремя полученная информация из штаба ОТУ "Пивнич" о концентрации сил врага, грамотно и скрытно проведенная разведка беспилотниками, и дронами, начало операции в самое неожиданно время для врага, удар с разных мест и с разной дистанции, быстрота и частота ударов, и постоянно корректируемый огонь с воздуха - вот в чем залог успеха", - отметил он.

По словам Мысягина, в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику, находящуюся там:

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

командно-штабную машину;

БМП - 2 шт.;

грузовики "УРАЛ" - 6 шт. уничтожено, 5 шт. подбито;

грузовики "КАМАЗ" - 4 шт. уничтожено, 1 шт. подбито;

грузовой кран;

армейский джип;

"Потери личного состава у террористов составили около 20 человек убитыми, 11 человек ранеными", - отметил волонтер.

Как сообщал пресс-центр ООС, боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, ранен военный.