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Украина в Минске: начнем ремонт моста в Станице Луганской, если боевики демонтируют блокпосты

19:42, 21 августа 2019
Война
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Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ / Cxid.info

В Украине готовы начать ремонт моста в районе контрольного пункта пропуска въезда-выезда в Станице Луганской на линии разграничения с 22 августа 2019 года, но контролируемые Россией боевики должны демонтировать свой блокпост.

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Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года», - говорится в сообщении.

«Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост незаконных вооруженных формирований ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ «Станица Луганская» должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ», - подчёркивается в сообщении.

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Теги: #Минские переговоры#Станица Луганская