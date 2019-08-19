Боевики намеренно затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской - штаб

Оккупанты заявили, что продолжат разминирование до 25 августа, что делает невозможным начало демонтажа защитных сооружений с украинской стороны, так как в соответствии с договоренностью он должен проходить зеркально.

Боевики намеренно затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

Однако, заявляют в штабе ООС, с временно оккупированной территории поступило сообщение о решении продолжить работы на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным начало работ с украинской стороны.

"Стоит отметить, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий", - подчеркнули в штабе.

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Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков что касается демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.