"Боевой генерал": офицер прогнозирует "позитивные последствия" назначения нового командующего ООС

По мнению офицера, сейчас необходимо "навести порядок на передовой и решить вопрос с мгновенным ответом на обстрелы".

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, назначенный новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе (ООС), является настоящим боевым генералом, что имеет боевой опыт и пользуется уважением военнослужащих.

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Назначение Кравченко – является правильным решением власти, считает первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков, передает «Обозреватель».

"К сожалению, я не знаком с ним лично, но по имеющейся информации, и не только от россиян, я знаю, что он действительно боевой генерал, знающий свое дело, который имеет боевой опыт и которого уважают военные", – сообщил он.

По оценкам Лупакова, это назначение "будет иметь позитивные последствия".

Отвечая на вопрос, какие решения необходимо принять командующему ООС, в первую очередь, он сказал: "Навести порядок на передовой и решить вопрос с мгновенным ответом на обстрелы".

"Средства для мгновенного определения места выстрела – и американские, и наши – у нас есть. И ответка должна быть мгновенной и без дополнительных команд. У подводников дается команда "погружение ", и весь экипаж знает, что делать, только по одной команде. Так же и здесь: есть выстрел – есть ответка", – подчеркнул офицер.

Назначение Владимира Кравченко на пост командующего ООС вызвало тревогу в террористической среде "ДНР" и у кремлевских пропагандистов. Так, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины.