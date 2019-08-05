Зеленский назначил нового командующего Объединенных сил на Донбассе

Соответствующие указы от 5 августа размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Читайте такжеДелегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС (фото) Соответствующие указы от 5 августа размещены на сайте главы государства. В частности, указом №577/2019 президент уволил Сирского с должности командующего Объединенных сил «Уволить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича с должности командующего Объединенных сил», - говорится в документе. Кроме того, указом №579/2019 Зеленский назначил Кравченко командующим Объединенных сил. «Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил», - отмечается в указе. Владимир Кравченко с 2017 года занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Александр Сырский был назначен на должность командующего Объединенными силами 6 мая 2019 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

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