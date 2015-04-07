Вчера вечером боевики 20 раз нарушили режим тишины - пресс-центр АТО
Вчера с 18.00 до полуночи ситуация в зоне АТО оставалась неспокойной, было зафиксировано 20 случаев нарушений бандформированиями режима прекращения огня.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.
В основном в ходе вооруженных провокаций боевики использовали стрелковое оружие. Кроме того, они провели 6 минометных обстрелов украинских позиций.
Наибольшая активность врага зафиксирована в Донецкой области. Так, с 18.05 до 18.12 под обстрел из самоходного миномета «Нона» попали украинские позиции вблизи Гранитного.
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С 18.35 до 19.50 враг обстрелял из 122-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов украинские позиции в районе Авдеевки.
С 19.36 до 19.40 под минометный обстрел попали украинские позиции в районе Опытного.
На Луганщине с 20.35 до 20.40, террористы обстреляли из миномета, боевой машины пехоты и стрелкового оружия опорный пункт украинских войск на юг от Сокольников.
В районе Мариуполя вблизи Широкиного враг дважды применил по украинским позициям 120-миллиметровые минометы.
По населенным пунктам боевики огонь не открывали.
Около 20.00 в Луганской области был зафиксирован пролет двух беспилотных летательных аппаратов - над Трехизбенкой в направлении населенного пункта Веселая Гора и над Старобельском в направлении Новоайдара.
Напомним, вчера, 6 апреля, в штабе АТО сообщили о резком обострении ситуации на Донбассе.