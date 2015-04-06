В штабе АТО сообщили о резком обострении ситуации на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Наибольшая активность противника сохранялась вблизи Донецка. Здесь боевики 6 раз вели минометные обстрелы наших позиций вблизи населенных пунктов Пески и Вертухино, в том числе из 120-миллиметровых минометов». - говорится в сообщении.

С 14.45 по 14.50 по блокпосту на юго-восточной окраине населенного пункта Славковичи на Донетчине боевики совершили несколько выстрелов из танков и боевых машин пехоты. Кроме того, боевики 7 раз обстреляли позиции украинских войск вблизи населенного пункта Водяное из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

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«В районе Мариуполя враг 7 раз открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам, расположенных вблизи населенного пункта Широкино. А в 17.30 по этому же месту преступники открыли огонь из 120-миллиметровых минометов», - сообщает пресс-центр.

Кроме того, с 17.15 по 17.25 в районе населенного пункта Трехизбенка на Луганщине произошло боевое столкновение. В целом 6 апреля с 0.00 до 18.00 российско-террористические войска 35 раз нарушили режим тишины.