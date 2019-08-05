Разрушенное село Широкино остается полностью заминированным оккупантами: впечатляющие фото

Оккупанты преимущественно вечером осуществляют провокационные обстрелы украинских позиций в районе Широкино, несмотря на объявление нового режима прекращения огня.

Разрушенное село Широкино в Донецкой области остается полностью заминированным российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что село Широкино, расположенное в 15 километрах к востоку от Мариуполя, является наиболее разрушенным населенным пунктом российско-украинской войны. Ранее в селе насчитывалось около 700 домов и более 1,8 тысячи местных жителей, но они были вынуждены покинуть этот населенный пункт из-за обстрелов российских войск и их наемников.

Широкино было освобождено украинскими войсками от противника в 2016 году. Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов села.

«Село полностью заминировано российскими оккупантами, местами до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Вовнутрь жилых домов заходить строго запрещено: не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности», - рассказывает морской пехотинец Даниил, который защищает подступы к окраинам оккупированного села Саханка.

Подчеркивается, что в настоящее время украинские морские пехотинцы надежно держат оборону на линии столкновения.

«Враг в последнее время снова активизировался, несмотря на введение «режима тишины». Преимущественно вечером ведет по позициям ОС провокационный огонь из стрелкового оружия и пулеметов. Мы огонь в ответ не открываем. Но как только будет угроза жизни морских пехотинцев... ответ будет мгновенным и жестким», - добавили в штабе.