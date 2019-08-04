На Житомирщине прошли учения военных в условиях, приближенных к боевым (фото)
21:13, 04 августа 2019Война
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В течение 3 суток военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения ОК «Север» отрабатывали навыки.
Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и мінуваннях / фото: МОУ
На Житомирщине военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Оперативного командования “Север” ВСУ отработали тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, учения провели в течение последних трех суток.
фото: МОУ
Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.
Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу.
Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.
фото: МОУ
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