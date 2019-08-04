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На Житомирщине прошли учения военных в условиях, приближенных к боевым (фото)

21:13, 04 августа 2019
Война
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Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и мінуваннях / фото: МОУ

На Житомирщине военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Оперативного командования “Север” ВСУ отработали тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, учения провели в течение последних трех суток.

фото: МОУ

Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.

Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу.

Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.

фото: МОУ

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Теги: #Житомир#навчанняпогода в Житомире