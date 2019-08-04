На Житомирщине прошли учения военных в условиях, приближенных к боевым (фото)

В течение 3 суток военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения ОК «Север» отрабатывали навыки.

На Житомирщине военные 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Оперативного командования “Север” ВСУ отработали тактико-специальные учения в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, учения провели в течение последних трех суток.

Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.

Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу.

Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.