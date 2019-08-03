Сегодня боевики 5 раз обстреляли позиции ООС: ранен военный
19:52, 03 августа 2019Война
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Пророссийские боевики обстреливали позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Иллюстрация REUTERS
С начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
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Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела - вблизи Марьинки и Павлополя.
В районе ответственности ОТУ "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны три раза - вблизи Крымского, Майорска и в районе Южного.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении.
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