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Сегодня боевики 5 раз обстреляли позиции ООС: ранен военный

19:52, 03 августа 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела - вблизи Марьинки и Павлополя.

В районе ответственности ОТУ "Север" позиции украинских бойцов были обстреляны три раза - вблизи Крымского, Майорска и в районе Южного.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении.

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Теги: #боевики обстреливают ВСУ#день в АТО