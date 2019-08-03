"Хлебное перемирие": боевики увеличивают количество обстрелов на Донбассе, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили "режим тишины".

За прошедшие сутки, 2 августа, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Богдановка, Павлополь, Нижнетеплое, Луганское, Светлодарск, Южное.

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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

От начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил: возле Крымского и Майорская, в результате чего еще один украинский защитник получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.