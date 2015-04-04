Россия продолжает перебрасывать боевикам топливо и боеприпасы - Тымчук

Об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные группы «Информационное сопротивление»,

По его словам, за последние сутки зафиксировано перемещение около 34 единиц транспорта с боеприпасами и топливом, доставленными из РФ. 26 автомобилей направились к тылам двух «северных» тактических групп боевиков, сконцентрированных в районе Горловка – Ясиноватая - Енакиево, и в районе Первомайск – Стаханов. Часть колон снабжения сопровождалась боевым охранением (до взвода, при 2-3 ББМ).

Отмечается наращивание объёмов снабжения для нужд «Горловского гарнизона» российско-террористических войск как по прежнему, «северному» маршруту (через Алчевск - Дебальцево и через Красный Луч – Дебальцево - Углегорск), так и по «южному» (через Снежное (Амвросиевку) – Шахтёрск - Макеевку). По «южному» маршруту в основном перебрасывается боевая техника.

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На железнодорожных станциях Иловайск и Дебальцево противник продолжает ремонтно-восстановительные работы с целью увеличения пропускной способности узлов после многочисленных повреждений, полученных ими в результате: в первом случае – успешного ракетного удара украинских войск, во втором - в результате упорных зимних боёв за «Дебальцевский плацдарм».

Серьёзной проблемой для боевиков в этом отношении остаётся острая нехватка квалифицированной рабочей силы и подвижного ремонтного состава (отмечаются активные попытки привлечения к работам специалистов и техники из других схожих сфер). Краны, тягачи, ремонтное оборудование изымается в основном с машиностроительных предприятий и местных автотранспортных мастерских.

В Горловке и Снежном продолжается ремонт и техническое обслуживание артиллерийских установок террористов. В Горловке на территории машиностроительного предприятия зафиксировано 11 САУ 2С1 «Гвоздика», в Снежном на базе ремонтных мастерских - 4 установки РСЗО БМ-21 «Град», одна установка РСЗО БМ-27 «Ураган», две САУ 2С3 «Акация» и 4 единицы 2С1 «Гвоздика». Более половины этих единиц вооружения небоеготовы и находятся в ремонте.